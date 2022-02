Inspirado na Grécia antiga, o chafariz Dança das Águas é feito em concreto e tem três figuras femininas em bronze, representando Oceania, Nereida e Náiade, ninfas que simbolizam, respectivamente, as águas do oceano, dos mares e as águas doces. - Prefeitura do Rio / Divulgação

Inspirado na Grécia antiga, o chafariz Dança das Águas é feito em concreto e tem três figuras femininas em bronze, representando Oceania, Nereida e Náiade, ninfas que simbolizam, respectivamente, as águas do oceano, dos mares e as águas doces.Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 25/02/2022 11:14

Rio - O Chafariz das Águas, instalado em frente à sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, voltou a funcionar nesta quinta-feira (24). Há mais de quatro anos desligado, o monumento passou por uma restauração feita pela equipe da Gerência de Monumentos e Chafarizes da Prefeitura do Rio antes de ser religado.



Inspirado na Grécia antiga, o chafariz Dança das Águas, também chamado de Chafariz das Ninfas, é feito em concreto e tem três figuras femininas em bronze, representando Oceania, Nereida e Náiade, ninfas que simbolizam, respectivamente, as águas do oceano, dos mares e as águas doces. Cada uma das figuras femininas em bronze mede três metros de altura. O monumento, criado pelo escultor Remo Bernucci, foi inaugurado na Glória, em 1964, e transferido para a Cidade Nova em 2002.



Para a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, zelar por monumentos e chafarizes é ajudar a manter viva a história da cidade. “Esses monumentos fazem parte da paisagem carioca e da vida da população, servem como um respiro em meio à correria do dia a dia”, acrescenta ela.



A restauração completa do chafariz Dança das Águas necessitou que fossem refeitos o comando elétrico, a instalação de uma bomba e uma nova ligação de energia junto à Light. Também foram executados os serviços de limpeza, pintura e impermeabilização do lago, bem como limpeza do bronze, com aplicação de resina para dar brilho e proteção, e reposição do gradil que cerca o monumento. Seu funcionamento vai seguir a programação dos demais chafarizes da cidade: ligado três vezes ao dia, das 8h às 10h, das 12h às 14h e das 16h às 18h.