Modelo estava com o marido e mãe no restauranteArquivo Pessoal

Publicado 25/02/2022 12:56 | Atualizado 25/02/2022 13:13

Rio - A comemoração do aniversário de 36 anos de Pedro Guttman, na última quarta-feira (23), terminou com o registro de ocorrência de homofobia na 14ª DP (Leblon). O modelo e empresário decidiu celebrar a data em um almoço com a mãe e o marido, em um restaurante de Ipanema, na Zona Sul do Rio, mas denuncia que sofreu ofensas homofóbicas pelo gerente e proprietário do estabelecimento, após se queixar do serviço oferecido no local.

De acordo com Pedro, o trio pediu um espumante, mas ao receberem, notaram que estava quente e chamaram uma atendente, que levou a bebida para gelar. Em seguida, um prato com camarões empanados que havia sido pedido também chegou à mesa da família. Mas, o mau-cheiro, como se estivesse estragado, segundo o relato, provocou desconfiança e o modelo decidiu acionar o gerente do restaurante Alessandro & Frederico.

Ainda de acordo com o empresário, o gerente, que é também proprietário do estabelecimento, chegou à mesa irritado e questionou o que havia acontecido. Ao explicar sobre o prato, o proprietário teria alegado que outra mesa fez o mesmo pedido e não se queixou. Pedro então pediu que sentisse o cheiro do prato, mas ele teria se recusado. O gerente ainda perguntou o que o modelo queria que ele fizesse, no que o empresário respondeu que não queria nada e iria embora.

As ofensas começaram em seguida, quando o gerente disse que o trio só deixaria o local depois que pagasse pelo que foi consumido. Pedro então argumentou que não havia consumido nada, já que a bebida havia voltado e o prato não foi tocado por conta do mau-cheiro. Ao notar a irritação do proprietário, o modelo perguntou quanto ele achava que deveria ser pago e o homem devolveu a pergunta, no que o empresário voltou a dizer que não deveria pagar nada, por não ter consumido.

Irritado, o gerente teria feito uma série de xingamentos ao modelo e mandou ele se retirar do local. "Some daqui, gazelinha", teria dito. "Eu olhei para ele espantado, sabe quando você não espera aquela reação tão agressiva e homofóbica da pessoa? Eu olhei para ele e não conseguia ter uma reação de sair e ele: "sai, gazelinha". Tinha uma mesa de senhores que pareciam ser amigos ou clientes recorrentes, que ficaram debochando, também, fazendo gesto para eu sair", contou o modelo. Ainda segundo Pedro, os xingamentos só pararam quando seu marido passou a filmar a ação, mas os gestos para que eles saíssem e de deboche continuaram.

"Eu sei que às vezes a agressão verbal não é vista como uma coisa muito grave, porém, as pessoas esquecem que a agressão física começa na agressão verbal. Eu tenho certeza que a ira que eu senti vindo desse homem, a agressividade, se a gente estivesse num lugar que fosse propenso a uma agressão física, ele teria partido para a agressão física. Mas tudo o que ele pôde falar e usar para me agredir verbalmente, ele usou, principalmente com termos homofóbicos", lamentou o empresário.

A Polícia Militar foi acionada e, por conta da confusão, a mãe de Pedro se sentiu mal. Ele pediu um carro por aplicativo para levá-la ao hospital. Com a chegada dos policiais, o proprietário teria dito que o único problema era o modelo não querer pagar a conta. Os dois foram conduzidos pelos militares para a 14ª DP (Leblon). Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como injúria qualificada e será instaurado inquérito para apurar os fatos.

"O autor foi intimado para prestar depoimento e os agentes aguardam imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, que serão analisadas. As investigações estão em andamento", concluiu a nota. O empresário está sendo assistido por uma advogada criminalista e, além do registro do caso, afirmou que pretende tomar medidas para que o autor das ofensas seja punido.

"O meu desejo maior é que ele pague pelo que ele fez, pelo constrangimento que ele me causou, pelo estresse que ele me causou no dia do meu aniversário, pelo estresse que ele causou à minha mãe que estava presente. (...) Não dá para ficar assim. Eu quero que ele pague pelas palavras que ele me falou, pelo constrangimento que eu tive na frente de diversas pessoas e pelo mal que ele causou à minha mãe", declarou Pedro.

O modelo relatou o ocorrido em suas redes sociais e com a repercussão do caso, diversos seguidores cobraram respostas em publicações do restaurante. Em respostas a comentários de usuários, o Alessandro & Frederico lamentaram a situação. "Lamentamos o fato do cliente não ter se sentido acolhido em nossa casa. Repudiamos qualquer atitude discriminatória e nossos valores são construídos à base de respeito, igualdade e educação", escreveu. A reportagem do DIA tenta contato com o estabelecimento.