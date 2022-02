Briga entre torcedores, deixa feridos, familiares na porta do hospital Miguel Couto, nesta quinta-feira (24). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 25/02/2022 14:10 | Atualizado 25/02/2022 14:12

Rio - Após a partida entre Flamengo e Botofogo, um dos torcedores agredidos na briga entre as duas torcidas, na noite de quarta-feira (23), na Zona Sul do Rio, identificado como Thaison de Abreu, de 31 anos, segue internado em estado estável no Hospital Municipal Miguel Couto. Um outro homem, não identificado, foi baleado e levado para a mesma unidade pela Samu. Não há informações do seu estado de saúde até o momento. Outras seis pessoas também precisaram de atendimento médico após a confusão.

Pancadaria pós-jogo

Torcedores de Flamengo e Botafogo se enfrentaram nas ruas da Zona Sul momentos após o fim da transmissão do clássico, que aconteceu no estádio Nilton Santos. O caso foi registrado na 9ª DP (Catete).

Vídeos gravados pelos moradores dos edifícios mostram que os torcedores se enfrentaram com paus, pedras e até rojões por volta das 23h. É possível identificar a presença das torcidas organizadas Jovem do Flamengo e Fúria Jovem do Botafogo.

Segue série de vídeos sobre Jovem Fla x Fúria Jovem, na Zona Sul. pic.twitter.com/aXPELw5ukY — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) February 24, 2022

Dez viaturas e dezenas de policiais militares tentaram conter a confusão. Via Twitter, a corporação informou que "policiais do 2° BPM (Botafogo) intervieram em uma briga de torcedores de Flamengo e Botafogo, no bairro do Flamengo. Foi necessário o envio de tropas de outras unidades para conter a violência".



O caso será investigado pela 9ª DP (Catete), que irá apurar o motivo da confusão.