Regime especial de funcionamento será de domindo de Carnaval até quarta-feira de cinzas - Reprodução internet

Publicado 25/02/2022 14:08

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) irá funcionar em regime especial durante o feriado do Carnaval atendendo somente pedidos com caráter de urgência em todo o estado.

Entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, o Poder Judiciário do Rio funcionará com sistema de plantão e ficará aberto durante 24 horas. Os casos que podem ser atendidos são que envolvam habeas corpus, prisão preventiva, busca e apreensão ou medida para ingresso em local onde exista alguém em risco, por exemplo.

Durante esses dias, os prazos processuais da Justiça estadual serão suspensos e não haverá expediente forense nos órgãos do Poder Judiciário fluminense. O Plantão Judiciário da Capital funciona no Fórum Central, com entrada pela Rua Dom Manuel, no Centro do Rio.