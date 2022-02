Rubem e Zélia Confete discursam durante a manifestação - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 24/02/2022 19:07 | Atualizado 24/02/2022 19:29

Rio - Um protesto contra a demissão do radialista Rubem Confete, 85 anos, foi realizado na tarde desta quinta-feira (24) em frente ao prédio da Rádio Nacional, na Rua Gomes Freire, Centro. Cerca de 80 pessoas estiveram no local, incluindo diversas personalidades do mundo do samba. No início de fevereiro, Rubem foi informado por telefone que, a partir do dia 4 de março, seria desligado da Rádio Nacional, onde trabalhava há 42 anos.



O griô do samba e sua esposa, Zélia Confete, discursaram durante a manifestação, assim como Geisa Keti, filha do sambista Zé Keti. Outros artistas presentes foram os cantores Marquinho Sathan, Enzo Belmonte e Roberto Serrão. Além disso, as escolas Mangueira e Vizinha Faladeira compareceram no local. Instituições como a Unegro e o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras (IPCN) também foram ao protesto.

Em certo momento, Maria Helena Cardoso, de 92 anos, viu a movimentação e se juntou ao ato. Após se enturmar com os presentes, ela se sentou ao lado do radialista e disse que ganhou o dia. A presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, Zezé Ferreira, esteve no ato e falou sobre a importância do Rubem confete para o cenário cultural brasileiro.



"O movimento é mais do que resistência, é preservação da cultura e memória, por tudo que o griô Rubem Confete representa. Infelizmente, ele foi covardemente ignorado porque foi demitido por telefone após 42 anos de serviço. Isso é um desserviço à cultura e à memoria. Para nós que sempre divulgamos, prestigiamos a cultura e que somos agentes culturais, o Rubem Confete é mais do que uma personalidade, ele é uma entidade."



Rubem é considerado uma enciclopédia viva do samba e do Carnaval, trabalhando como jornalista, compositor, roteirista e passista. O griô do samba também foi amigo de grandes personalidades da sua geração, como Cartola, Pixinguinha, Jamelão e João Donato. Além dele, cerca de 150 funcionários que completaram 75 anos ou mais serão desligados da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), responsável pela Rádio Nacional.



Demissão do radialista revolta a classe artística e jornalistas



A demissão do Rubem Confete revoltou artistas e colegas de profissão, que enxergaram uma falta de sensibilidade por parte da instituição. A sambista Teresa Cristina foi uma das que publicou mensagem de apoio nas redes sociais. Já a Assessoria Brasileira da Imprensa (ABI) divulgou uma nota de repúdio criticando a decisão.



Em dois vídeos publicados no perfil do radialista, ele e Zélia Confete também reclamam da demissão. Ela destaca o profissionalismo do marido e a qualidade do trabalho que ele apresenta até hoje. Rubem também comenta que se sente apto para exercer a profissão.



Procuradas, a Rádio Nacional e EBC ainda não se manifestaram sobre a decisão.