Eduardo Paes no Sambódromo para testes da pista e da iluminação Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 24/02/2022 20:00 | Atualizado 24/02/2022 20:27

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, recebeu na noite desta quinta-feira (24) no Sambódromo representantes das 12 escolas de samba do Grupo Especial que irão testar a pista de desfile, revitalizada pela Prefeitura, além da iluminação cenográfica para o Carnaval 2022. Vale lembrar que as agremiações estarão na Sapucaí na sexta-feira, dia 22 de abril, e no sábado, dia 23 de abril, já que a festa foi adiada devido à pandemia da covid-19.

Durante o encontro, Paes afirmou que esta não é uma noite muito feliz, mas que já há motivos para ter esperança:

"Poderíamos estar iniciando o Carnaval hoje. Graças a Deus agora temos uma queda na taxa de transmissão da doença e nos números de mortes. Ano passado estávamos aqui nesse mesmo dia sem muita expectativa. Passamos a chave da cidade para uma enfermeira, para esses heróis da saúde que tanto nos ajudaram nesses dois anos", relembrou.

O prefeito ressaltou ainda que apesar da festa acontecer, as pessoas têm que tomar os cuidados básicos. "Espero que todos respeitem as regras nesse período. As escolas de samba vão ter mais tempo para ensaiar e se preparar. A Sapucaí estaria pronta para começar hoje, mas, já que não deu por motivos sanitários, tudo bem. A gente vai ter uma linda festa e vai ser mais uma vez o maior espetáculo da Terra".

Sobre as reformas feitas no Sambódromo, Paes disse que o motivo era dar mais segurança para o público. "Hoje tem rotas de escape de incêndio e todo o sistema de proteção. Aqui o local é muito antigo e já passou por algumas reformas, tem sempre alguns ajustes a serem feitos. O importante é que a gente vai ter Carnaval, o palco está pronto", celebrou.

Ao falar do ensaio técnico das escolas de samba, o gestor municipal disse que acredita que nas próximas três semanas ele já pode ser iniciado. "Estou aguardando a manifestação do Comitê Científico, mas acho que em duas ou três semanas a gente pode começar. Estamos otimistas que em breve a gente já consiga esquentar os tamborins".

Veja as datas e os grupos:

Quarta, 20 de abril: Série Ouro



1- Em Cima da Hora

2- Cubango

3- Unidos da Ponte

4- Porto da Pedra

5- União da Ilha

6 - Unidos de Bangu

7- Sossego

Quinta, 21 de abril: Série Ouro



1 - Lins Imperial

2 - Inocentes de Belford Roxo

3 - Estácio de Sá

4 - Santa Cruz

5 - Unidos de Padre Miguel

6 - Vigário Geral

7- Império da Tijuca

Império Serrano

Sexta, 22 de abril: Grupo Especial



1 - Imperatriz Leopoldinense

2 - Mangueira

3 - Salgueiro

4 - São Clemente

5 - Viradouro

6 - Beija-Flor

Sábado, 23 de abril: Grupo Especial



1 - Paraíso do Tuiuti

2 - Portela

3 - Mocidade Independente

4 - Unidos da Tijuca

5 - Grande Rio

6 - Vila Isabel

*Colaborou Cléber Mendes