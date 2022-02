Agentes 19º BPM fazendo patrulhamento na Avenida Atlântica com Rua Sá Ferreira, em Copacabana, Zona Sul do Rio - Divulgação/PMERJ

Publicado 24/02/2022 19:57

Rio - Sem desfiles de escolas de samba e de blocos, o planejamento especial de segurança da Polícia Miliar para o feriado prolongado do Carnaval de 2022 estará focado, durante dez dias, na movimentação de áreas turísticas, rodovias, eventos esportivos e de lazer. Para atuar durante o período contemplado pelo plano – de sexta-feira (25) a segunda-feira (06) – o comando da Corporação mobilizou mais 8.760 policiais para reforçar o policiamento ordinário, o que representa um efetivo extra 21% superior ao empregado no ano passado, quando a programação carnavalesca também estava suspensa.



A partir desta sexta-feira, os batalhões operacionais de área da Polícia Militar receberão apoio das unidades de operações especiais e de policiamento especializado.



O controle e monitoramento de todas as ações ficarão centralizados no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com a presença de outras instituições parceiras, como Polícia Civil, Defesa Civil, Guarda Municipal e Agetransp. As ações de comunicação da SEPM, como atendimento aos veículos de imprensa e produção de conteúdo, também ficarão centralizadas no CICC.



Na orla carioca, as unidades da Zonas Sul e Oeste – 2º BPM (Botafogo), 19º BPM (Copacabana), 23º BPM (Leblon) e 31° BPM (Barra/Recreio) – contarão com apoio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Operações com Cães (BAC), Regimento de Polícia Montada (RPMont) e o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur). O patrulhamento da orla será monitorado pelo Grupamento Aeromóvel (GAM), que produzirá imagens em tempo real sobre toda a movimentação.



Durante a noite e madrugada, as áreas de maior concentração de turistas e de eventos fechados, especialmente na Zona Sul e no Centro, também terão o policiamento reforçado.



Além da orla carioca, equipes do GAM atuarão em apoio ao Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que reforçou seu efetivo para exercer o patrulhamento na malha rodoviária estadual de seis mil quilômetros, priorizando as estradas localizadas na região metropolitana e da Região dos Lagos. O BPChq também será empregado para reforçar o policiamento na Região dos Lagos, especialmente na área de Cabo Frio.



O policiamento das vias expressas na capital – Avenida Brasil, Linhas Amarela e Vermelha e Transolímpica - será também reforçado por equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), atuando de forma articulada com os batalhões de área. O RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões) também será empregado pontualmente em apoio aos batalhões nas regiões com maior incidência criminal.



O planejamento do feriado de Carnaval não afetará a rotina do patrulhamento que vem sendo empregado em áreas especiais - complexos do Jacarezinho e da Muzema, onde o governo estadual implanta o programa Cidade Integrada; nos complexos do Chapadão e da Pedreira, na região de Costa Barros; e no reforço de policiamento em Petrópolis, município que ainda vive os reflexos de uma tragédia sem precedentes.



Da mesma forma, o planejamento do feriado de carnaval não vai interferir no policiamento programado para os 12 jogos de futebol que serão realizados entre o sábado (25) e domingo (06), entre os quais dois clássicos no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro.