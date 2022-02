Ação social da Secretaria Municipal de Saúde do Rio na comunidade Piraquê, na Zona Oeste do Rio - Fernando Silva/Divulgação

Ação social da Secretaria Municipal de Saúde do Rio na comunidade Piraquê, na Zona Oeste do RioFernando Silva/Divulgação

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro realizou, na manhã desta quinta-feira, uma ação de promoção da saúde e prevenção de arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti (dengue, zika e chikungunya) na comunidade Piraquê, em Pedra de Guaratiba. Foram realizadas atividades física, de saúde bucal e aplicação da vacina contra covid-19, além de visitas domiciliares para busca e eliminação de possíveis focos do mosquito.



Em conjunto com a Subprefeitura da Zona Oeste, a Coordenadoria Geral de Atenção Primária local e a Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, os agentes da vigilância em saúde (AVS) fizeram abordagem educativa em estandes na Praça do Piraquê, com materiais de apoio para tirar dúvidas da população e esclarecer sobre higiene bucal, antitabagismo e cuidados necessários para evitar a presença do Aedes aegypti.

Além disso, houve prática de exercícios físicos com 45 alunos da Academia Carioca. Mais de 100 pessoas foram vacinadas contra a covid-19 no local. Ao todo, 125 profissionais participaram da ação. Os agentes de vigilância em saúde também visitaram 1.777 imóveis e eliminaram 14 focos do mosquito da dengue. A Comlurb removeu materiais que poderiam servir de criadouros do vetor.