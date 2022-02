Durante a assinatura do termo, foi apresentado o primeiro conteúdo sobre o tema de saneamento feito pelos jovens - Divulgação

Publicado 24/02/2022 18:09

Rio - “Vamos estar de braços e olhos abertos”. Desta forma o reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar Raposo, anunciou a parceria com a Águas do Rio para acompanhar de perto a evolução do saneamento no Rio de Janeiro. Junto com o presidente da concessionária, Alexandre Bianchini, Pe. Omar assinou protocolo de intenções para desenvolver projetos sociais e de sustentabilidade de forma conjunta.



A empresa, responsável pelo serviço de água e esgoto de 27 municípios fluminenses, já começa a parceria apoiando o projeto do Santuário de oficina gratuita de comunicação para jovens de comunidades. Na parte prática do treinamento, os alunos poderão acompanhar o impacto social causado pelas melhorias na área de saneamento.



Durante a assinatura do termo, foi apresentado o primeiro conteúdo sobre o tema de saneamento feito pelos jovens: um vídeo com imagens e depoimentos sobre o avanço dos serviços de água e esgoto em comunidades do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.



“Já focávamos a parte prática das oficinas em questões que tinham relação com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Levando em conta que o Rio de Janeiro está passando por uma transformação no seu sistema de saneamento, vamos direcionar nossos esforços no ODS 6, que é ‘Água potável e saneamento’”, explicou padre Omar.



Segundo o presidente da Águas do Rio os jovens não precisarão se restringir a este ODS. “Saneamento está diretamente ligado a outros objetivos da ONU, como ‘Saúde e bem-estar', ‘Redução das desigualdades’, ‘Cidades e comunidades sustentáveis’ e ‘Vida na água’. Os dados do Instituto Trata Brasil mostram claramente que os impactos sociais e ambientais são incríveis. Aqui no Rio teremos um grande desafio nas comunidades e na recuperação ambiental da Baía de Guanabara”, explicou Bianchini.



A parceria prevê que o material produzido pelos jovens que participam da oficina do Santuário seja disponibilizado nas redes da instituição e nos canais da Águas do Rio, dando visibilidade ao olhar dos moradores locais sobre o assunto. As aulas, que foram iniciadas em novembro são realizadas mensalmente, durante um sábado, e têm como objetivo capacitar membros de comunidades a mostrar suas realidades e ampliar sua comunicação através de todos os canais possíveis de comunicação.