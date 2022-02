Câmara do Rio aprova projeto de lei que permite pagamento de pedágios por pix - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/02/2022 17:47

Rio - A Câmara do Rio aprovou, nesta quinta-feira, em segunda discussão, o projeto de lei que prevê o pagamento por Pix, cartões de crédito, cartões de débito, aproximação e outras novas tecnologias nos pedágios da Linha Amarela e Transolímpica.



O projeto é de autoria do vereador Felipe Michel e altera a Lei 7004/2021, também de sua autoria, que previa o pagamento do pedágio nas vias por cartões de débito e crédito. "As pessoas utilizam cada vez menos o dinheiro para fazer os mais diversos pagamentos, e as vias precisam se adequar", disse Felipe Michel.



O projeto segue nos próximos dias para sanção do prefeito Eduardo Paes.