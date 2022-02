Operação Lei Seca será reforçada para Carnaval - Divulgação/ Rafael Cordovill

Operação Lei Seca será reforçada para CarnavalDivulgação/ Rafael Cordovill

Publicado 24/02/2022 16:49

Rio - A Operação Lei Seca irá reforçar as ações de fiscalização e educação durante o feriado de Carnaval no Rio de Janeiro. O esquema especial, que irá desta sexta-feira (25) até terça-feira (1), contará com cerca de 150 agentes todos os dias nas ruas.

A previsão é que sejam realizadas 42 ações no período, durante o dia e a noite, nas principais rodovias e nos acessos às praias, cachoeiras e áreas de lazer, na capital, na região metropolitana e no interior do Estado.

Nas rodovias, as blitzes serão realizadas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Durante o feriado, as equipes de educação também estarão em diversos pontos do estado conscientizando a população dos perigos da mistura álcool e direção.