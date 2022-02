Trânsito na Avenida Brasil - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 24/02/2022 16:51

Rio - Pais, tios, avós e responsáveis precisam ficar atentos às regras para viajar com crianças e adolescentes no Carnaval. Enquanto estiver arrumando as malas, é importante fazer uma lista de documentos para viajar com os pequenos de forma segura e legal.

Para viajar em território legal, crianças com menos de 11 anos devem apresentar a certidão de nascimento ou documento com foto. Já adolescentes de 12 ou mais devem levar um documento com foto.

Crianças e adolescentes com até 16 anos que viajam com pais, responsáveis legais, irmãos maiores de idade, tios ou avós não rpecisam de autorização. Em viagens desacompanhadas, precisam apresentar uma autorização do pai, da mãe ou do responsável legal, com firma reconhecida.

Em viagens internacionais, as crianças que viajam com o pai ou a mãe precisam de uma autorização por escrito do outro responsável, com firma reconhecida. Se um dos responsáveis se recusar a autorizar, a criança ou adolescente não poderá viajar. Caso isso aconteça, o responsável que queira viajar deve entrar com uma ação judicial de Suprimento de Consentimento.