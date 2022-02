Projeto de Lei quer impedir passagem de motocicletas nas passarelas do Rio de Janeiro - Geraldo Gonçalves/ PMVR

Publicado 24/02/2022 16:57

Rio - A Câmara de Vereadores do Rio aprovou, na quarta-feira (23), o projeto de lei nº 532 de 2021, que propõe a instalação de obstáculos para bloquear o trânsito de motocicletas nas passarelas de uso exclusivo para pedestres na cidade.



O objetivo do projeto é combater a insegurança e o risco de atropelamento por motocicletas que trafegam em alta velocidade nas passarelas do município. A ação configura infração gravíssima, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, e gera multa no valor de R$ 880,41, além de somar sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.



O autor do projeto, o vereador Vitor Hugo (MDB) ressaltou a importância da instalação dos bloqueadores. "Não é difícil andar pela Avenida Brasil e flagrar as motocicletas circulando de um lado para o outro nas passarelas; nosso objetivo é evitar acidentes e melhorar a sensação de segurança dos nossos cariocas", disse.

O projeto segue nos próximos dias para sanção do prefeito Eduardo Paes.