Mulher Melão presta queixa em delegacia após golpistas venderem conteúdo sexual se passando por ela - Divulgação

Mulher Melão presta queixa em delegacia após golpistas venderem conteúdo sexual se passando por elaDivulgação

Publicado 24/02/2022 18:24

Rio - Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, esteve na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), na Cidade da Polícia, nesta quinta-feira (24), para denunciar perfis falsos que se passam por ela e vendem conteúdo sexual usando sua imagem. "Não vou me calar! O direito de imagem é garantido pela constituição Federal e é crime usar sem autorização. Não deixarei ninguém se apropriar da minha imagem", desabafou a funkeira.

fotogaleria

Ao DIA, a cantora disse que soube do caso através de seus fãs. "Os golpistas se passam por mim pelo Instagram, Twitter e Telegram. Nessas redes sociais, eles usam minha imagem, cobram por vídeos de sexo e chamadas de vídeo. Os perfis foram denunciados, no entanto, continuam ativos. Meus fãs me contam tudo, o que me deixou mais revoltada foi que os bandidos se passaram por mim. Por isso, procurei a delegacia especializada nesses casos. É importante deixar claro que meu único meio de interação com os fãs é através do meu perfil Onlyfans 'Melaooficial', onde vendo conteúdos sensuais exclusivos para eles".

Melão ainda opinou sobre o faturamento dos criminosos após 'venderem seus conteúdos'. "Ah, com certeza foi milionário, pois tinham inúmeras contas fazendo isso", frisou ela, que, mesmo diante a essa situação, não deixou de lucrar no Onlyfans. "Não deixei de lucrar lá. Meu canal só cresce, mesmo com as 'contas' piratas".