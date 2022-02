A Igreja Batista faz trabalho de acolhimento às famílias no IML de Petrópolis - Marco Antonio Pereira

A Igreja Batista faz trabalho de acolhimento às famílias no IML de PetrópolisMarco Antonio Pereira

Publicado 24/02/2022 18:46 | Atualizado 25/02/2022 06:01

182 das 210 vítimas das chuvas que atingiram a cidade da Região Serrana já foram sepultadas. Outros dez corpos já identificados seguem aguardando trâmites de liberação por parte do Instituto Médico Legal (IML) para serem enterrados. Rio - A Prefeitura de Petrópolis confirmou, no fim da tarde desta quinta-feira, que. Outros dez corpos já identificados seguem aguardando trâmites de liberação por parte do Instituto Médico Legal (IML) para serem enterrados. Até o momento, no décimo dia de buscas, 33 pessoas seguem desaparecidas e mais de 800 desabrigadas.

Nesta quinta-feira, só um sepultamento foi confirmado. O dia com maior número de registros (44) foi no último sábado. Das vítimas da maior tragédia em Petrópolis no último século, 124 são mulheres e 86 homens, e entre eles, 40 menores de idade. Ao todo, 191 corpos foram identificados no IML. O instituto recebeu ainda partes de outros quatro corpos – nesse caso, não é possível identificar se são de homem ou de mulher. Por isso, será preciso fazer coleta de material genético de parentes.

Uma das últimas vítimas identificadas foi estudante Gabriel Vila Real da Rocha, de 17 anos , na manhã desta quinta-feira. O reconhecimento foi feito através do exame de papiloscopia. O corpo do jovem foi encontrado dentro do Rio Quitandinha, para onde o ônibus que ele estava foi arrastado pelas chuvas.

Segundo informações preliminares, o corpo de Gabriel foi encontrado dentro do rio na altura da Rua Washington Luís, na última terça-feira. No mesmo dia, o marceneiro Leandro Rocha, o pai do jovem, foi até o Clube Petropolitano e realizou o exame de DNA. Desde segunda, a Polícia Civil vem fazendo um mutirão de coleta de material genético de parentes desaparecidos e afetados pela chuva.