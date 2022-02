Agressores chegaram a usar patinete elétrico para golpear a vítima - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 24/02/2022 18:13 | Atualizado 24/02/2022 18:39

Rio - Um vídeo mostra o momento em que um um turista português é espancado e roubado por cinco homens na madrugada desta quarta-feira (23), na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no bairro de mesmo nome, na Zona Sul do Rio. Nas imagens, o homem é puxado pela gola da camisa e lançado no chão por um grupo de criminosos, que tentam arrancar seus pertences.

Durante as agressões, que duraram cerca de dois minutos, além de receber diversos chutes e socos, a vítima ainda foi agredida com um patinete elétrico, usado por um dos agressores para tentar atordoa-lo, enquanto efetuavam o roubo.

Depois de pegarem os pertences do homem, os criminosos resolvem solta-lo. Nas imagens é possível perceber o momento em que vítima levanta desorientada e com a camisa rasgada, mas sem ferimentos graves.

Confira o vídeo

Imagens surpreendentes mostram o momento exato em que uma vítima é assaltada e espancada por um grupo de criminosos, na madrugada desta quarta-feira (23), no meio da Avenida Nossa Sra de Copacabana, esquina da Almirante Gonçalves, na Zona Sul do Rio. pic.twitter.com/e4MKjdqINH — Bruno Assunção (@brurj2) February 24, 2022

De acordo com a Polícia Civil, Carlos Willian Ferreira de Souza, Marcos da Silva Mattos, Cleyton Monteiro dos Santos, maiores de idade, e um adolescente foram identificados nas imagens e presos nesta quinta-feira por policiais da 13ª DP (Copacabana).Todos os envolvidos já tinham passagens anteriores por crimes contra o patrimônio, praticados majoritariamente na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Os maiores responderão pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores e o adolescente responderá por crime análogo ao crime de roubo majorado.