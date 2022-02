Cidade de Petrópolis espera volta dos turistas no Carnaval - Reprodução

Publicado 24/02/2022 18:05 | Atualizado 24/02/2022 18:24

Rio - A cidade de Petrópolis, na Região Serrana, ainda sofre com os reflexos da tragédia da última semana, que deixou mais de 200 mortos e cerca de 45 desaparecidos. Mesmo com apenas um distrito, onde fica o Centro histórico, afetado diretamente pelas enchentes, os outros quatro, que incluem regiões como Itaipava e Araras, seguem com baixa procura por parte dos turistas.



Segundo nota da Petrópolis Convention and Visitors Bureau (PCVB), a expectativa é de que apenas 60% da capacidade dos hotéis seja atingida nesse fim de semana de Carnaval. Por isso, os empresários do setor de Turismo pedem para que as pessoas voltem a visitar a cidade serrana. A entidade fala na volta dos turistas como maneira de manter os 8 mil postos de trabalho do setor na cidade.

"É de forma respeitosa e também pensando na preservação dos negócios e em manter a empregabilidade. São oito mil famílias que dependem diretamente dos pontos de trabalho gerados pelo Turismo", comenta o presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, Fabiano Barros.



Boa parte desses hotéis e restaurantes, inclusive, fica em áreas não atingidas diretamente pelas chuvas, como são os casos dos distritos de Cascatinha, Itaipava, Pedro Do Rio e Posse. Nenhuma das regiões foi atingida diretamente e tem acessos distintos do Centro Histórico e do Quitandinha. A entrada para essas localidades é feita pela BR-040. No Centro Histórico, boa parte dos hotéis já voltou as suas atividades normais.



Para Barros, é preciso voltar as atividades na cidade, mas sem esquecer e sempre respeitando aqueles que tiveram perdas irreparáveis.

"Ao mesmo tempo em que respeitamos todos os atingidos e lamentamos profundamente o ocorrido, estamos solidários e atuantes com as vítimas, é preciso reiniciar. Petrópolis atrai visitantes neste período, tradicionalmente, para descansar e ter momentos em família. Restaurantes e hotéis estão prontos para receber este público", garantiu.



Durante os últimos nove dias, os hotéis da cidade e restaurantes trabalharam no acolhimento das forças de segurança que atuaram nos resgates aos sobreviventes da tragédia em Petrópolis. Ao todo, foram mais de 250 pessoas hospedadas durante esse período e cerca de 30 mil quentinhas doadas.