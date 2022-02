Secretário de Saúde acompanha trabalho da Vigilância Estadual em abrigos em Petrópolis - Divulgação

Publicado 24/02/2022 11:00 | Atualizado 24/02/2022 11:22

fotogaleria Rio - As vítimas da tragédia causada pelo temporal da semana passada, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, que estão em abrigos receberam doses de reforço contra difteria, tétano e vacinas contra a covid-19. Também foram enviadas 5 mil máscaras faciais e 5 mil testes de antígeno para o coronavírus, além da distribuição de equipamentos de proteção e o monitoramento da qualidade da água. O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, chegou à Cidade Imperial nesta quinta-feira para acompanhar o trabalho da Vigilância Estadual nos abrigos.

Até o momento, 42 abrigos já tinham recebido a visita dos técnicos da SES e 157 pessoas já foram vacinadas contra a covid-19. Além disso, desalojados e voluntários são orientados sobre a importância do uso correto da máscara. Pessoas com sintomas gripais estão sendo separadas das demais, para evitar a transmissão da doença.

"Desde o primeiro dia, nossas equipes têm visitado as instalações. Sejam igrejas, pontos de apoio, abrigos provisórios, além das unidades básicas de saúde. Nosso objetivo é orientar e verificar se esses lugares têm as condições sanitárias necessárias para dar suporte aos desabrigados e desalojados e também ao armazenamento dos alimentos, principalmente os perecíveis", explicou Chieppe.

Entre os profissionais da Vigilância Sanitária Estadual estão enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, médicos veterinários, biólogos e dentistas. E a preocupação destes profissionais não se resume à prevenção à covid-19. Nos abrigos, a equipe repassa informações sobre cuidados na manipulação e no armazenamento de alimentos. Os técnicos também coletam amostras da água para avaliação e, até esta quarta-feira, foram detectados problemas na água de oito abrigos.

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Estado (CIEVS) vem coletando dados sobre o desastre natural no município, cuja população é estimada em 307 mil habitantes, segundo o IBGE. Em visitas diárias aos pontos de apoio, técnicos da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SUBVAP) da SES reúnem informações que compõem um cadastro geral dos abrigados.

O objetivo é levantar as necessidades básicas de saúde e traçar um perfil dessa população, direcionando as ações conforme as necessidades de cada abrigo. Além disso, a SES segue apoiando o município no desenvolvimento de um plano de monitoramento dos agravos que poderão acometer a população após as enchentes, tais como leptospirose e acidentes com animais peçonhentos, entre outros.

As buscas por desaparecidos em Petrópolis chegaram ao seu 10º dia nesta quinta-feira . A tragédia bateu a triste marca de 208 mortos e se tornou a maior da história da cidade. A Polícia Civil informou que, entre as vítimas fatais, há 124 mulheres e 84 homens, e entre eles, 40 menores de idade. Ao todo, 191 corpos foram identificados, e outros 181 liberados e entregues a funerária. Ainda há 48 desaparecidos.

O Instituto Médico Legal (IML) recebeu ainda partes de outros quatro corpos – nesse caso, não é possível identificar se são de homem ou de mulher. Por isso, será preciso fazer coleta de material genético de parentes.