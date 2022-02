Área desmatada foi utilizada para construção irregular - Divulgação/SMAC

Publicado 24/02/2022 11:13 | Atualizado 24/02/2022 11:21

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMAC) atua, nesta quinta-feira, em uma ação de demolição de imóveis irregulares no Morro da Babilônia, no Leme, na Zona Sul do Rio. As construções, que não tinham moradores, foram erguidas após os invasores terem desmatado vegetação de Mata Atlântica dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Paisagem Carioca. A pasta conta com o apoio de policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Babilônia.

Duas construções foram erguidas após ações de desmatamento. Um outro imóvel seria o 4º andar de uma casa, o que é ilegalizável, de acordo com o decreto n° 37915/2013, que veda a construção de novas edificações. Esse edifício podia ser visto da Avenida Princesa Isabel. As estruturas foram demolidas.



"O que observamos aqui na Babilônia são prédios em áreas totalmente ilegalizáveis. Nossa ação protege o meio ambiente e também a vida das pessoas. Não importa a região: vamos agir sempre que houver flagrante de crime ambiental. Os tempos de vale-tudo ficaram para trás", disse Cavaliere, chefe da pasta de Meio Ambiente.