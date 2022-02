Segunda via do cartão Riocard Mais é emitida gratuitamente às vítimas do temporal em Petrópolis - Divulgação

Segunda via do cartão Riocard Mais é emitida gratuitamente às vítimas do temporal em PetrópolisDivulgação

Publicado 24/02/2022 10:09

Rio - A Riocard Mais organizou um atendimento especial às vítimas das chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Uma equipe itinerante vai percorrer os locais mais atingidos pelo temporal, e o primeiro ponto de apoio foi montado, nesta quarta-feira, na Praça Miguel Couto, próximo à Escola Estadual Rui Barbosa, no Morro da Oficina, no Alto da Serra. Clientes que tiveram os cartões de transporte extraviados ou danificados poderão solicitar a segunda via.

O serviço estará disponível para quem tem os cartões Gratuidade, Vale-Transporte ou Expresso, desde que esteja associado ao seu CPF. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



A intenção é evitar deslocamentos até a loja da Riocard Mais, que já voltou a funcionar na Praça da Inconfidência, no Centro. Na tenda montada no Morro das Oficinas, quem perdeu o cartão de transporte vai informar seus dados, que serão conferidos com o cadastro registrado no sistema da Riocard Mais. Com a validação das informações, será solicitada a segunda via do cartão.