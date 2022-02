Agentes apreenderam dinheiro, uma arma e munições - Fabio Costa/Agência O Dia

Agentes apreenderam dinheiro, uma arma e muniçõesFabio Costa/Agência O Dia

Publicado 24/02/2022 08:30 | Atualizado 24/02/2022 12:55

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (24), uma operação para coibir a venda ilegal de lotes de um empreendimento de mais de 30 mil metros quadrados da milícia, na Ilha de Guaratiba. Os agentes da Delegacia de Defraudações (Ddef), com apoio de outras delegacias, cumpriram dez mandados de busca e apreensão em endereços e estabelecimentos comerciais na Zona Oeste, pnde os lotes eram vendidos. A ação fez parte da Força-Tarefa de combate às milícias, a FT1000.

fotogaleria

Nos endereços, a polícia apreendeu grande quantidade de dinheiro, uma arma e munições. A especializada investigava há alguns meses os crimes de estelionato, associação criminosa, falsidade documental, além de parcelamento irregular do solo, após denúncias de diversas vítimas. De acordo com o delegado Alan Luxardo, os lotes eram vendidos por mais de R$ 100 mil e um mesmo lote chegava a ser oferecido para mais de uma pessoa. Os criminosos tinham um esquema para simular a legalidade do negócio e enganar os compradores."Era um esquema muito bem montado, havia uma estrutura de legalidade muito grande, que parecia tudo legal. Havia placas de "vende-se" nessa área, havia pessoas que mostravam os lotes, havia venda desses lotes em imobiliárias. Tudo isso para dar uma aparência de legalidade ao que era ilegal", explicou o delegado. Segundo ele, o prejuízo estimado é de "centenas de milhares de reais" e ao menos oito pessoas foram indiciadas.