Duas pistolas e grande quantidade de drogas foram apreendidas - Divulgação

Publicado 24/02/2022 10:07 | Atualizado 24/02/2022 11:04

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação na manhã desta quinta-feira (24) no Morro do Engenho, entre os bairros de Inhaúma e Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio. A ação tem como objetivo prender criminosos e retirar barricadas dos acessos à comunidade. No local, militares do 3ºBPM (Méier) contam com o apoio de unidades subordinadas ao 1º Comando de Policiamento de Área (1ºCPA ).

Segundo a PM, os agentes apreenderam duas pistolas e grande quantidade de drogas. Não há presos ou feridos durante a ação até o momento.