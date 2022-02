Rio de Janeiro

Pancadaria entre torcidas de Flamengo e Botafogo deixa ao menos cinco feridos na Zona Sul do Rio

Briga aconteceu no bairro do Flamengo, após o clássico na noite de quarta-feira (23) no estádio Nilton Santos; pelo menos um homem foi preso

Publicado 24/02/2022 06:22 | Atualizado há 50 minutos