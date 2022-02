Momento em que pastor Tupirani da Hora é preso na sede de sua igreja. Ele publicou e produziu uma série de vídeos com discursos de ódio contra judeus - REPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Momento em que pastor Tupirani da Hora é preso na sede de sua igreja. Ele publicou e produziu uma série de vídeos com discursos de ódio contra judeusREPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Publicado 24/02/2022 06:55 | Atualizado 24/02/2022 07:30

Rio - A Polícia Federal prendeu preventivamente o pastor Tupirani da Hora Lores, da igreja pentecostal Geração Jesus Cristo, na manhã desta quinta-feira (24). O líder religioso é responsável por produzir e publicar uma série de vídeos com conteúdo de ódio contra o povo judeu. Ele é investigado há pelo menos um ano por conta dos discursos de discriminação e extermínio. A operação desta quinta foi batizada de Rófesh, que significa 'liberdade' em hebraico. Tupirani foi preso com uma camiseta escrito 'Não sou vacinado'.

fotogaleria

Policiais federais do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC) cumpriram os mandados de prisão preventiva e apreensão no bairro do Santo Cristo, região central do Rio, onde fica a igreja. Os mandados foram expedidos pela 8ª Vara Federal Criminal. Além da prisão de Tupirani, agentes apreenderam o seu celular, de onde disparava diversas mensagens discriminatórias em aplicativos.

A igreja Geração Jesus Cristo, comandada por Tupirani, é a responsável pelas diversas pichações em muros e calçadas da cidade do Rio, com as inscrições "Bíblia sim, Constituição não" e "2070 Jesus voltará. Não somos maçons".

Tupirani é também conhecido pelos vídeos com ataques a quem professa a fé judaica e a membros de outras religiões. Em um deles, chama os judeus de 'vermes' e pede o 'massacre' deles. Em outras publicações, o líder religioso ofende negros, mulheres e o grupo LGBTQIA+, pede o fechamento do Congresso, inclusive com palavrões, e 'morte' aos membros do Supremo Tribunal Federal. O pastor diz também que ele e seus fieis não serão vacinados contra a covid-19 - Tupirani chegou a distribuir a camisa com a frase 'Não sou vacinado' para toda a igreja.

Ele vai responder pelos crimes de racismo, ameaça e incitação e apologia ao crime. A pena pode chegar a 26 anos de reclusão.