Um torcedor foi espancado e ficou gravemente ferido. Ele foi levado pelos bombeiros ao Miguel Couto, na Gávea - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 24/02/2022 06:22 | Atualizado 24/02/2022 07:27

Rio - Uma pancadaria generalizada chocou moradores dos bairros do Flamengo e Botafogo, na Zona Sul do Rio, na noite de quarta-feira (23). Torcedores de Flamengo e Botafogo se enfrentaram nas ruas dos bairros, em um confronto que deixou ao menos oito homens feridos, entre eles um baleado, internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. A confusão aconteceu momentos após o clássico no estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio.

Segue série de vídeos sobre Jovem Fla x Fúria Jovem, na Zona Sul. pic.twitter.com/aXPELw5ukY — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) February 24, 2022 Vídeos gravados pelos moradores dos edifícios mostram que os torcedores se enfrentaram com paus, pedras e até rojões por volta das 23h. É possível identificar a presença das torcidas organizadas Jovem do Flamengo e Fúria Jovem do Botafogo.

A pancadaria foi acompanhada por pelo menos dez viaturas e dezenas de policiais militares. Via Twitter, a corporação informou que "policiais do 2° BPM (Botafogo) intervieram em uma briga de torcedores de Flamengo e Botafogo, no bairro do Flamengo. Foi necessário o envio de tropas de outras unidades para conter a violência".

Policiais do #2BPM intervieram em briga de torcedores de Flamengo e Botafogo, no bairro do Flamengo. Foi necessário o envio de tropas de outras unidades para conter a violência. Neste momento, tudo está sob controle. pic.twitter.com/ewlNJy9FlQ — @pmerj (@PMERJ) February 24, 2022

A PM disse também que "dois torcedores do Botafogo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Um agressor foi preso. Ainda no estádio, o uso da força se fez necessário para conter outros focos de violência". Posteriormente, foi divulgada a informação de oito feridos. Entretanto, alguns preferiram não ser enviados ao hospital.