Cineasta Geraldo Sarno - Reprodução / Wikipédia

Cineasta Geraldo SarnoReprodução / Wikipédia

Publicado 23/02/2022 08:38 | Atualizado 23/02/2022 09:01

Rio - O cineasta Geraldo Sarno morreu na noite desta terça-feira (22) aos 83 anos vítima de complicações da covid-19. Ele estava internado no hospital Copa D'Or, Zona Sul da cidade, há pelo menos um mês. De acordo com as primeiras informações, o baiano já havia tomado três doses da vacina contra a doença e se preparava para voltar para sua cidade natal, Vitória da Conquista, na Bahia.

O cineasta, que faria aniversário no próximo dia 6, ficou conhecido por abordar temas como o movimento migratório brasileiro (em especial o nordestino). Como diretor, ele comandou 17 filmes. Como roteirista, foram cinco.

Em 2008, Sarno recebeu o prêmio de melhor direção no Festival de Brasília, pelo filme "Tudo isto me parece um sonho", sobre a história do general pernambucano Ignácio Abreu e Lima, que, ao lado de Simon Bolívar, participou de batalhas que resultaram na libertação da Colômbia, Venezuela e Peru da Coroa Espanhola no século XIX.

Ainda não há informações sobre a data e local do enterro do cineasta.