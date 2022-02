Estrada Rodrigues Caldas, na Taquara, onde ocorreu o assalto - Reprodução/Google Street View

Publicado 23/02/2022 12:45

Rio - Dois criminosos foram presos na manhã desta quarta-feira (23), após roubarem um celular na Estrada Rodrigues Caldas, na Taquara, Zona Oeste do Rio.

Policias do 18ºBPM (Jacarepaguá) estavam em patrulhamento quando foram informados que dois homens em uma motocicleta estavam praticando assaltos na região. Segundo a Polícia Militar, os agentes intensificaram o patrulhamento e conseguiram capturar os criminosos, que foram reconhecidos pela vítima e levados para a 32ªDP (Taquara).

O celular foi encontrado abandonado em uma área de mata, próxima de onde os suspeitos foram presos.

O caso aconteceu dias depois que um homem foi assaltado e esfaqueado no mesmo bairro, dentro da estação do BRT Boiúna, durante um arrastão envolvendo cinco criminosos neste domingo ((20). Destes, dois foram presos em flagrante e três menores apreendidos.

Moradores da Taquara reclamam que assaltos são recorrentes no local, que sofre com falta de policiamento e de iluminação, principalmente no período da noite.