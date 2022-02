Pablo Felipe vai ao IML Afrânio Peixoto para realizar exame de corpo de delito - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Pablo Felipe vai ao IML Afrânio Peixoto para realizar exame de corpo de delitoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/02/2022 16:51 | Atualizado 22/02/2022 18:08

Rio - O pintor Pablo Felipe Lima Bernardo, 25 anos, foi ao Instituo Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP), Centro, nesta terça-feira (22), para fazer um exame de corpo de delito. O rapaz viveu momentos de terror ao ser atacado por bandidos na estação do BRT Boiúna, na Taquara, Zona Oeste do Rio, neste domingo (20), por volta das 22h30. Na ocasião, cinco suspeitos anunciaram um assalto, agrediram e esfaquearam o jovem. Pablo Felipe contou ao DIA sobre o violento episódio e disse ser um milagre ainda estar vivo.



"Eu estava colocando crédito no cartão para poder pegar o ônibus de volta para casa. Eu já estava cansado e meio distraído. Os rapazes me abordaram, vieram para cima de mim, tiraram minha mochila e meu telefone. Nisso, eu me afastei como reflexo. Um pulou em cima e começou o confronto, vieram outros rapazes por trás de mim e me agrediram. Eu caí no chão e, quando dei por conta, estava recebendo as facadas. Naquela situação não tinha como... Foi um milagre conseguir sair vivo", conta o pintor.



Ele foi levado ao Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, onde foi atendido e liberado.



"Minha intenção nunca foi revidar a agressão, era só me expelir. Eu tentei me expelir de uma forma involuntária mesmo, no reflexo. Vieram outros rapazes e, para mim, estavam todos em cima de mim. Depois vi no vídeo que era só um mesmo, com a faca. Depois consegui me evadir, pedi ajuda na beira da pista e fui para o hospital. Estou bem, graças a Deus, foi um livramento", disse Pablo Felipe.



Agentes do programa BRT Seguro foram acionados no momento e conseguiram encontrar cinco suspeitos pelo assalto. Com isso, dois adultos, 19 e 20 anos, foram presos e três adolescentes, dois de 17 e um de 16, foram apreendidos. Eles tentaram correr para um loteamento próximo, onde foram detidos por um grupo de pessoas. Foram apreendidas duas facas usadas no crime, além de um celular, uma bola e um carregador roubados durante a ação. Três vítimas reconheceram os cinco como autores do delito. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) como roubo.



Nas redes sociais, circula um vídeo que mostra o momento do ataque. A vítima tenta lutar contra três homens, mas é esfaqueada por um quarto, que pula a catraca da estação acompanhado de outros dois.

CONFIRA: