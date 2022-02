Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 22/02/2022 20:10

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, nesta terça-feira, por suspeita de fazerem parte de uma milícia que atua na Região dos Lagos. No momento da prisão, os dois extorquiam dinheiro de comerciantes em Cabo Frio e em Rio das Ostas. A operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) faz parte da FT-1000, a Força-Tarefa dos Mil Milicianos Presos.

Na ação, agentes da especializada prenderam um homem, identificado como P. C. R. D. C., 46 anos, após o flagrarem exigindo um pagamento a um motorista no bairro Tamoios, em Cabo Frio. Em seguida, no bairro Jardim Campomar, em Rio das Ostras, um homem, identificado como L. R. M., 24, foi visto nas mesmas circunstâncias.

Os dois foram detidos e levados para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, onde o caso foi registrado. Eles foram presos por constituição de milícia privada e extorsão.