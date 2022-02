Tiras da 72ª DP fizeram a prisão - Divulgação

Tiras da 72ª DP fizeram a prisãoDivulgação

Publicado 22/02/2022 19:15 | Atualizado 22/02/2022 21:22

Rio - Um homem identificado como Ronaldo Freitas Nogueira, suspeito de sequestrar e manter a esposa em cativeiro, foi preso na manhã desta segunda-feira (22), em Olaria, na Zona Norte do Rio, por agentes da 72ª DP (São Gonçalo).

De acordo com informações da Polícia Civil, Ronaldo já era procurado por outra denúncia feita sobre uma agressão física à vítima.



O suspeito teria sequestrado a mulher no final do mês de janeiro passado, e a levado para uma casa onde já haviam morado antes em Maricá, na Região Metropolitana, mantendo a mulher em cárcere privado por uma semana no local.



Ainda segundo os agentes, a vítima teria encontrado uma oportunidade e fugido, se abrigando na casa do irmão que mora na região e indo à delegacia pedir socorro.



A polícia informou ainda que Ronaldo é vigilante e que possuía duas armas registradas, que foram apreendidas por motivo de segurança e usadas como objeto de informação aos autos e para o juizado competente.



O preso não resistiu a abordagem e foi conduzido à 72ª DP.