Corpo de Bombeiros encontra corpo de Maria Eduarda Miranda Sant’Anna Alves e da avó no Morro da Oficina, em PetrópolisReprodução/ Redes Sociais

Publicado 22/02/2022 18:58

Rio - Os corpos de Celi Miranda Maria, de 86 anos, e Maria Eduarda Miranda Sant’Anna Alves, de 17 anos, avó e neta, foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros no fim da tarde desta terça-feira, no Morro da Oficina, em Petrópolis, após oito dias de buscas. Elas foram soterradas pelo grande volume de lama e entulho que desceu do alto do morro. O nome das duas constava na lista de desaparecidos da Polícia Civil.



Ao G1, a madrasta de Maria Eduarda disse nesta manhã que a jovem sabia que precisava subir para o segundo andar para tentar se salvar, mas se recusou a sair do lado da idosa, que é acamada e não poderia subir as escadas da casa. O pai da menina passou a tarde desta terça-feira acompanhando as buscas.

De acordo com a Polícia Civil, até o momento são 186 mortos, sendo 113 mulheres, 73 homens. Desse total, 33 são menores, 9 despojos. Ao todo 179 pessoas já foram identificadas.

Outros corpos encontrados

Josimar com a mulher e os três filhos: apenas o mais velho (de boné branco) sobreviveu com o pai Reprodução/Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros também localizou, nesta terça-feira, os corpos de Joyce Roque da Silva, de 30 anos, que estava grávida de sete meses, e seus filhos Bernardo Roque da Silva, de 11 anos, e João Victor Roque da Silva, de 9, no bairro Chácara da Flora, também em Petrópolis. O pedreiro Josimar Luiz da Silva comoveu ao cavar sozinho o local onde ficava sua casa, na tentativa de resgatar a esposa e os filhos . Os corpos foram encontrados muitos metros de onde ficava a casa deles.