Garis da Comlurb fizeram raspagem, remoção de lama e recolhimento de galhadas para garantir a desobstrução das vias, principalmente na Rua Teresa - Divulgação

Publicado 20/02/2022 13:37 | Atualizado 20/02/2022 14:16

Rio - Mais de 450 garis do Rio e de Niterói subiram a serra neste domingo (20) para trabalhar em um mutirão de limpeza organizado pela prefeitura de Petrópolis após o temporal da terça-feira (15). Após as fortes chuvas que atingiram o município, diversas vias ficaram cobertas de lama e destroços em razão das enchentes e deslizamentos de terras.

Neste domingo, os garis percorreram os bairros mais atingidos pelo temporal para retirar o acúmulo de lama e remover os entulhos deixados pela forte chuva da terça-feira passada. O mutirão de limpeza é organizado pela Frente Nacional dos Prefeitos, também com atuação da prefeitura do Rio e de Niterói.

Mais de 200 trabalhadores da Clin e da Secretaria de Conservação de Niterói aturam no mutirão de limpeza. O trabalho da equipe da Clin começou pela Rua do Imperador, no Centro Histórico da cidade, e contou com caminhão-pipa com jato d'água, maquinário, equipamentos e ferramentas nas regiões mais atingidas pelas chuvas. O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve presente na cidade imperial para acompanhar o trabalho da força-tarefa montada pela prefeitura de Niterói.

Além disso, dez assistentes sociais da prefeitura de Niterói foram enviados para Petrópolis para atender as vítimas. Desde quinta-feira (17), a prefeitura informou que a Defesa Civil tem deslocado equipes diárias com engenheiros, arquitetos, geógrafos e especialistas em geoprocessamento para a cidade atingida pelo temporal. Equipes da Secretaria de Proteção Animal de Niterói também atuaram no resgate de animais na cidade imperial.

A Comlurb enviou neste domingo uma equipe de 250 garis para contribuir com a limpeza das ruas mais atingidas. Eles fizeram raspagem, remoção de lama e recolhimento de galhadas para garantir a desobstrução das vias, principalmente na Rua Teresa.

A companhia municipal de limpeza urbana também contou com mais 20 pessoas de apoio e diversos equipamentos e veículos, como 15 caminhões basculantes grandes, dois basculantes menores, cinco pás mecânicas, duas mini pás mecânicas, quatro pipas d'água e duas vans com equipamento para motomba, para lavagem hidráulica das vias com água de reuso, cinco conjuntos acoplados, com cesto aéreo e equipamento para remoção de galhadas, um caminhão para destoca, cinco vans de podas, 50 motosserras e motopodas.

Além disso, a Comlurb informou que o trabalho pode prosseguir durante a próximo semana, caso necessário a atuação dos profissionais ainda na retirada de destroços das ruas.

A Guarda Municipal do Rio fez a escolta dos veículos da Comlurb com oito motociclistas do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) e uma viatura do tipo furgão, que levou donativos arrecadados por agentes do próprio GGM e também dos Grupamentos Tático Móvel (GTM) e de Operações Especiais (GOE). Em Petrópolis, os oito integrantes do GGM e mais três guardas apoiaram no ordenamento do trânsito.

Neste domingo, o prefeito Eduardo Paes acompanhou a saída dos profissionais para a cidade serrana e comentou em uma rede social sobre a força-tarefa. "Nosso exército laranja indo ajudar na recuperação da querida cidade de Petrópolis!", disse ele.

O presidente da Comlurb, Flávio Lopes, falou sobre o trabalho da Companhia neste domingo. "Estamos aqui em Petrópolis, a pedido do prefeito Eduardo Paes, com uma equipe de mais de 250 homens, em uma operação muito grande na Rua Teresa. Nosso compromisso é entregar a via limpa até o fim do dia", afirmou.

Neste sábado, o presidente da Comlurb, Flávio Lopes, e os diretores de Limpeza Urbana, Guilherme Gomes, e de Serviços Urbanos, Renato Rodrigues, estiveram em Petrópolis para avaliar a condição do local e fazer pequenos ajustes operacionais no planejamento para a chegada das equipes.

A Defesa Civil Municipal enviou dez servidores para ajudar a Defesa Civil de Petrópolis nos trabalhos na cidade. Além disso, a Secretaria de Saúde mandou para o município serrano 50 mil máscaras KN95 e mais de 145 mil medicamentos, entre antibióticos, corticoides e antifúngicos.