Chuva forte na cidade de Petrópolis deixou mais de 100 pessoas mortas - Ricardo Cassiano/Divulgaçao

Publicado 20/02/2022 20:59 | Atualizado 20/02/2022 21:00

Rio - A Polícia Civil divulgou, na noite deste domingo, uma listagem convocando parentes de vítimas da chuva que atingiu Petrópolis, na última terça-feira. Filhos, irmãos ou sobrinhos são solicitados a coleta de DNA, que será comparado com o material genético das vítimas. Familiares serão recebidos no posto de coleta localizado no Clube Petropolitano, na Avenida roberto Silveira, 82, Centro de Petrópolis, nesta segunda-feira, entre às 9h e às 17h.

A Polícia Civil confirmou que o IML recebeu 147 corpos, dos quais 96 eram mulheres e 59 homens. Do total, 29 eram menores de idade. De acordo com a Polícia Civil, 134 foram liberados e entregues a funerária. Outros três corpos identificados ainda aguardam preenchimentos de documento de óbito dos familiares para serem enterrados e dois estão liberados à disposição da funerária. A força-tarefa da Polícia Civil conta com cerca de 200 agentes no município.

Confira lista:

1- Airtom Dias de Cerqueira, 69 anos;

2- Edra Maria Ferreira de Abreu, 72;

3- Elisabete Pereira Custódio da Silva, 62;

4- Eni dos Santos Bastos Barbosa, 67;

5- Geraldo de Paula Pereira da Silva, 63;

6- Gilneida de Souza Reis, 60;

7- Heitor Carlos dos Santos, 61;

8- Helena Ruth Alvaro Tomas, 77;

9- Joaquim Gonçalves, 78;

10- Leila Cruz Chagas, 76;

11- Leolina de Jesus Pereira Schmitt, 70;

12- Levy Augusto Ribeiro, 67;

13- Lindalva Leite Filha, 86;

14- Lucia Silveira, 79;

15- Maria Bernadete Sorgini, 61;

16- Maria Helena Lourenço Juliano, 65;

17- Maria Rosa dos Santos, 66;

18- Natalina da Silva, 83;

19- Nilma das Graças Soares de Menezes, 65;

20- Paulo Sergio Baptista da Silva, 64;

21- Sonia Regina Baptista da Costa, 61.