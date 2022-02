Material apreendido nesta segunda - Divulgação

Publicado 21/02/2022 12:42

Rio - Um fuzil 762, munições e drogas foram apreendidas nesta segunda-feira durante uma ação da PM na Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, agentes do 16ºBPM (Olaria) atuam no local.

Os materiais apreendidos foram localizados durante um vasculhamento de área das equipes. Ocorrência segue em andamento.