Agentes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e voluntários participam das buscasCELSO BARBOSA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 21/02/2022 10:32 | Atualizado 21/02/2022 13:12

fotogaleria Rio - O Corpo de Bombeiros iniciou o sexto dia de buscas por desaparecidos em decorrência do temporal que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Durante a madrugada desta segunda-feira, as equipes de resgate localizaram quatro corpos em uma casa soterrada na Vila Felipe. Segundo o Bom Dia Rio, da TV Globo, a família estava toda em um só cômodo, e três morreram abraçados.

Durante a madrugada, os bombeiros chegaram a suspender as buscas por desaparecidos no Morro da Oficina, por conta de uma forte ventania. A força-tarefa foi retomada às 7h. Até o momento, voluntários, bombeiros e até mesmo populares têm se misturado em pontos estratégicos do socorro às vítimas. Ainda há 110 pessoas desaparecidas, e 178 mortes confirmadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para esta segunda-feira, principalmente à tarde e à noite, com umidade mínima de 60%; na terça , tempo encoberto com chuva isolada, também com mínimo de 60% de umidade.

Na quarta e na quinta, o sol deve voltar a aparecer, mas a previsão ainda é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.

A previsão do tempo para as cidades de Nova Friburgo e Teresópolis também é de pancadas de chuva isoladas entre segunda e terça-feira.