Chuva forte alaga municípios da Baixada FluminenseFoto: Reprodução / Twitter

Publicado 21/02/2022 20:20 | Atualizado 21/02/2022 21:43

Rio - A chuva moderada que caiu no estado do Rio causou alagamentos em diversos pontos da Baixada Fluminense na noite desta segunda-feira (21). De acordo com relatos relatos nas redes sociais, o temporal chegou a inundar diversas ruas do bairro Bar dos Cavaleiros, em Duque de Caxias. Em um vídeo compartilhado por moradores, é possível ver uma a força da água trazida pela enchente no local. Neste momento, chove de forma fraca e isolada em pontos da Zona Oeste e da Baixada Fluminense.

Também há relatos de que o temporal atingiu os municípios de Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Belford Roxo e São João de Meriti. "Minha mãe mandou eu levar guarda chuva, eu de teimosia não levei e ainda perguntei se ela era a Maju Coutinho, pois caiu um dilúvio em Nilópolis", brincou uma internauta. "Cheguei em casa quase nadando nessa água imunda. Nova Iguaçu e Mesquita não pode dar uma chuva que alaga tudo", comentou outra.

#CidadeAlertaRj chove muito agora em São João de meriti,forte chuva com trovoadas. pic.twitter.com/dnvL1cdCyW — Denise Cristiane Conceição (@DeniseC87094252) February 21, 2022 Por conta da chuva intensa, a circulação de trans do ramal Belford Roxo ficou suspensa por cerca de uma hora. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), não houve circulação de trens entre as estações Mercadão de Madureira e Belford Roxo. Às 20h24, a circulação foi normalizada entre os ramais. Por conta da chuva intensa, a circulação de trans do ramal Belford Roxo ficou suspensa por cerca de uma hora. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), não houve circulação de trens entre as estações Mercadão de Madureira e Belford Roxo. Às 20h24, a circulação foi normalizada entre os ramais.

Ainda não há informações sobre sirenes terem sido acionadas em municípios da Baixada Fluminense.