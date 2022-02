Vídeo mostra momento em que homem é esfaqueado após assalto no BRT Boiúna - Foto: Reprodução / Redes sociais

Vídeo mostra momento em que homem é esfaqueado após assalto no BRT BoiúnaFoto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/02/2022 19:38

Rio - Circula nas redes um vídeo do momento em que um homem foi esfaqueado, na noite deste domingo, ao resistir a um assalto na estação de BRT Boiúna, na Taquara, Zona Oeste do Rio . Nas imagens, é possível ver a vítima tentando lutar contra três homens e, em seguida, ser esfaqueado por um quarto, que pula a catraca da estação em direção à saída. Dois homens, 19 e 20 anos, foram presos e três adolescentes, dois de 17 e um de 16, foram apreendidos. As identidades dos suspeitos e da vítima não foram divulgadas.

Vídeo mostra o momento em que homem é esfaqueado em estação do BRT.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/yMwOGx8HNW — Jornal O Dia (@jornalodia) February 21, 2022

O crime aconteceu por volta das 22h30, enquanto o passageiro recarrega o cartão na bilheteria da estação. Neste momento, três homens sobem a rampa que dá acesso à entrada do BRT Boiúna e pegam a mochila da vítima, que tenta impedir. Logo após tentar recuperar a mochila, outros dois homens pulam as catracas da estação e um deles desfere diversos golpes de faca contra ele. O homem foi levado para o Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, onde foi atendido.

Os agentes faziam rondas na calha do transporte, quando foram acionados, por volta das 22h30, pelo Centro de Controle Operacional (CCO) do BRT, que flagrou um grupo invadindo a estação e roubando passageiros. Imediatamente, os agentes foram para a estação e encontraram uma vítima que havia sido esfaqueada durante a ocorrência.

Os agentes receberam a informação que o grupo havia fugido para um loteamento próximo à estação. Chegando lá, viram que alguns dos suspeitos haviam sido detidos por um grupo de pessoas. Os policiais evitaram o linchamento e detiveram os dois homens e os três adolescentes.

Foram apreendidas duas facas usadas no crime, além de um celular, uma bola e um carregador roubados durante a ação. Três vítimas reconheceram os cinco como autores do delito. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) como roubo.