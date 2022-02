Adolescentes e adultos foram detidos por roubos com facas em BRT - Reprodução

Adolescentes e adultos foram detidos por roubos com facas em BRTReprodução

Publicado 21/02/2022 16:20

Rio - Cinco pessoas foram presas por cometerem assaltos com facas na estação Boiúna, na Taquara, Zona Oeste da cidade, na noite de domingo. Um homem ferido precisou ser socorrido ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, onde foi atendido. Policiais a serviço do programa BRT Seguro, coordenado pela Secretaria de Ordem Pública (Seop), foram acionados e prenderam dois homens, de 20 e 19 anos, e apreenderam três adolescentes dois de 17, e um de 16 anos.

Os agentes faziam rondas na calha do transporte, quando foram acionados, por volta das 22h30, pelo Centro de Controle Operacional (CCO) do BRT, que flagrou um grupo invadindo a estação e roubando passageiros. Imediatamente, os agentes foram para a estação e encontraram uma vítima que havia sido esfaqueada durante a ocorrência.

Os agentes receberam a informação que o grupo havia fugido para um loteamento próximo à estação. Chegando lá, viram que alguns dos suspeitos haviam sido detidos por um grupo de pessoas. Os policiais evitaram o linchamento e detiveram os dois homens e os três adolescentes.

Foram apreendidas duas facas usadas no crime, além de um celular, uma bola e um carregador roubados durante a ação. Três vítimas reconheceram os cinco como autores do delito. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) como roubo.



Entre sexta-feira (18/02) e segunda (21/02) agentes do Programa BRT Seguro registraram 13 prisões após ocorrências de roubo, furto, importunação sexual e desacato em estações da Zona Oeste do Rio.