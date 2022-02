Clima tempo - FabioCosta

Publicado 21/02/2022 22:58

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) informou que o município retornou ao estágio de normalidade às 22h30 desta segunda-feira. De acordo com o Sistema Alerta Rio, não há previsão de chuva moderada para as próximas três horas na cidade. Nesta segunda, o município ficou em estágio de mobilização por seis horas

Entre às 15h e às 15h15h, houve o registro de chuva no Grande Méier, na Penha, ambos na Zona Norte do Rio, em São Cristóvão e em Santa Teresa, na Região Central da cidade. Motoristas que passavam pela Avenida Brasil enfrentaram bolsões de água causados pela chuva forte.

Já na parte da noite, moradores da Baixada Fluminense sofreram com alagamentos em diversos municípios . De acordo com relatos relatos nas redes sociais, o temporal chegou a inundar diversas ruas do bairro Bar dos Cavaleiros, em Duque de Caxias. Em um vídeo compartilhado por moradores, é possível ver uma a força da água trazida pela enchente no local.