Dia nublado e com chuva na cidade do Rio - Arquivo / Agência O Dia

Dia nublado e com chuva na cidade do RioArquivo / Agência O Dia

Publicado 21/02/2022 15:49 | Atualizado 21/02/2022 16:20

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) anunciou, às 15h35 da tarde desta segunda-feira, que o município entrou em estágio de mobilização por causa da previsão de chuva nas próximas horas. De acordo com o Alerta Rio, há previsão de pancadas moderadas a fortes, principalmente na Zona Norte e no Centro.



Ainda segundo o órgão, os núcleos de chuva identificados no Radar do Sumaré, no Alto da Boa Vista, se deslocam para o Centro. Entre às 15h e às 15h15h, houve o registro de chuva no Grande Méier, na Penha, ambos na Zona Norte do Rio, em São Cristóvão e em Santa Teresa, na Região Central da cidade.

Motoristas que passam pela Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, enfrentam trânsito lento por causa de bolsões de água na pista lateral. Equipes da Prefeitura do Rio já foram acionadas para a ocorrência.



AVENIDA BRASIL | ATENÇÃO MOTORISTAS: bolsão d'água na pista lateral, sentido Zona Oeste, em Manguinhos. Equipes da Prefeitura acionadas.#viasexpressas pic.twitter.com/7sx6nWlT34 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 21, 2022

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco. Ele aponta que há riscos de ocorrências de alto impacto no Rio. Por causa da possibilidade de temporal, existe chance de uma nova mudança de estágio.