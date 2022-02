Itens de hortifrúti teriam a maior variação de preços, segundo consumidor - Marco Pereira/Agência O Dia

Itens de hortifrúti teriam a maior variação de preços, segundo consumidorMarco Pereira/Agência O Dia

Publicado 21/02/2022 15:51

Rio - Uma operação iniciada pela Delegacia do Consumidor (Decon) da Polícia Civil pretende fiscalizar comércios em Petrópolis, na Região Serrana, após denúncias de prática de preços abusivos. A cidade sofre desde a terça-feira da última semana os reflexos das fortes chuvas e deslizamentos que mataram mais de 170 pessoas e desabrigaram outras 956.



De acordo com a Polícia Civil, os agentes da Decon, com apoio da Delegacia de Defesa de Serviços de Delegados (DDSD) estão visitando comércios nas áreas afetadas para confirmar se há, de fato, alguma venda sendo feita com preços abusivos.



O motorista de carros por aplicativo Leonardo Trindade Marques, de 36 anos, que trabalha e vive na cidade imperial, conta que o aumento mais percebido foi na parte de hortifrúti. "Está com um preço bem acima da média. Ontem estive no mercado e eles estavam cobrando R$ 10 o kg da cenoura. Isso foi o que mais assustou", comentou.



"Hoje as pessoas recebem um salário mínimo acaba tendo dificuldades para se alimentar. Faz a gente ter que deixar de comprar algo que seria básico, que são as verduras e legumes", lamentou o motorista.



A Polícia Civil informou ainda que circula desde o dia 15 pela cidade para evitar os abusos de preços em estabelecimentos. Até desta segunda-feira, nenhum registro de sobrepreço ocorreu.

Colaborou Marco Pereira