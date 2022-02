Acidente entre carro e caminhão deixou cinco feridos em Guaratiba - Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/02/2022 15:59 | Atualizado 21/02/2022 18:35

Rio - Um carro colidiu com um caminhão na Avenida Dom João VI, sentido Campo Grande, próximo ao Centro Tecnológico do Exército (CTEx), no bairro de Guaratiba, na manhã desta segunda-feira (21), deixando cinco feridos. Entre as vítimas, estão três adultos, identificados como: Genival da Silva, 56 anos; Gimina Silva, 52 anos; Camila Silva, 32 anos. As outras duas vítimas são crianças, sendo um bebê de 2 anos e uma menina de 10.



Os bombeiros do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) foram acionados por volta das 11h. Com isso, Genival, Camila e a criança mais nova foram levados ao Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Enquanto isso, Gimina foi encaminhada ao Hospital Miguel Couto, Leblon, e a menina de 10 anos foi levada ao Hospital Pedro II. Os três adultos estão estáveis, mas ainda não há informações quanto ao estado de saúde das crianças. Agentes do 27º BPM também estiveram no local e a ocorrência foi encaminhada à 43ª DP (Guaratiba).

O acidente provocou o fechamento da avenida, que só voltou a ser aberta às 14h. Com isso, houve um desvio para a Estrada da Ilha, o que ocasionou engarrafamento no local.



Carro colide com BRT próximo ao local e deixa um morto





Um acidente entre carro e BRT aconteceu na Avenida Dom João VI, próximo à Estação CTEx, em Guaratiba, a poucos metros da colisão que envolveu o caminhão. Por volta das 5h30, o motorista do veículo teria invadido a calha exclusiva do BRT, se chocando de frente com o coletivo . Ele faleceu no local, mas ainda não foi identificado.

A situação também causou trânsito intenso na região. Uma equipe da Companhia de Engenharia de Tráfego (Cet-Rio) foi ao local para auxiliar os motoristas.