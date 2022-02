Carro colidiu de frente com BRT - Reprodução

Carro colidiu de frente com BRTReprodução

Publicado 21/02/2022 08:02 | Atualizado 21/02/2022 08:11

Rio - Um homem morreu em um acidente entre um carro de passeio e um articulado do BRT na manhã desta segunda-feira, na Avenida Dom João VI, sentido Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, próximo à estação CTEx. Segundo relatos, o motorista do veículo teria invadido a calha exclusiva do BRT e colidiu de frente com o coletivo. A identidade da vítima não foi divulgada. O trânsito é lento no local.

Já começa a semana tendo que se deparar com isso.

Acidente de carro e brt.

Graças a Deus eu não estava nesse brt.@BRTMobiRio @Prefeitura_Rio #Acidente #brt pic.twitter.com/7j1lwOY3mp — Edu Santos (@crvgedusantos) February 21, 2022 O quartel de Guaratiba do Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h36 para a ocorrência, mas de acordo com a corporação, a vitima já foi encontrada sem vida. Não houve registros de outros feridos. O local foi isolado e uma perícia é realizada.

O quartel de Guaratiba do Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h36 para a ocorrência, mas de acordo com a corporação, a vitima já foi encontrada sem vida. Não houve registros de outros feridos. O local foi isolado e uma perícia é realizada.

Por conta do acidente, o trânsito em direção à Barra da Tijuca é intenso. O Centro de Operações informou que motoristas que seguem para a região devem preferir as vias Estrada do Mato Alto, Estrada da Matriz e Estrada da Ilha como rotas alternativas.