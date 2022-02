Reprodução do site oficial da Cedade - Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal

Publicado 21/02/2022 19:37 | Atualizado 21/02/2022 20:08

Problemas com o fornecimento de energia elétrica afetaram o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal, que atende os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí (água bruta), parte de Maricá e a Ilha de Paquetá, na tarde desta segunda-feira (21).

A Cedae ainda informou em nota que:

“Após o retorno da operação da ETA Laranjal, o abastecimento para as regiões será restabelecido de forma gradativa. Em alguns locais, como ruas mais altas, pode levar até 24 horas para normalizar totalmente”.

De acordo com a Companhia Estadual de Água e Esgotos (Cedae) os Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do abastecimento. Que, como nem todos dispõem de reservatórios, a companhia recomenda aos moradores que guardem água para o período, adiando tarefas não essenciais.

Esta reportagem entrou em contato com a Enel, que atende a Região do Grande Rio, para saber mais detalhes sobre normalização no fornecimento de luz para as regiões afetadas, mas ainda não obteve respostas.