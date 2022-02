Governo do Estado já retirou 26,5 mil toneladas de lixo e entulhos das ruas de Petrópolis - Divulgação/ Seinfra

Publicado 22/02/2022 17:37

Rio - Durante toda madrugada desta terça-feira, equipes da Secretaria de Infraestrutura e Obras (Seinfra) limparam diversas vias e cerca de 1,5 mil toneladas de lixo foram retiradas das ruas do Centro de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Desde o dia da tragédia, há sete dias, 26,5 mil toneladas de escombros saíram dos bairros.



As ações durante a madrugada fazem parte da força-tarefa realizada pelo Governo do Estado com a parceria da Prefeitura de Petrópolis e têm o objetivo de normalizar a mobilidade urbana, facilitando o atendimento às vítimas e a volta dos serviços essenciais ao município.



A operação noturna contou com cinco carretas, 10 retroescavadeiras, 24 caminhões, duas máquinas pá carregadeira e três caminhões pipas. Desde quarta-feira (16), uma grande tarefa foi mobilizada com a participação de 600 trabalhadores e mais de 250 equipamentos.



As localidades que foram atendidas nesta última madrugada foram: Rua Albino Siqueira, Rua Teresa (Pronto Socorro), Rua Souza Franco (antiga João Pessoa), Estrada Mineira, Bairro Correias e Bairro Nogueira. O entorno do Palácio de Cristal também recebeu o serviço.



"Durante a noite tem menos pessoas e carros nas ruas, o trabalho flui melhor, por isso alcançamos bons resultados. Já retiramos mais de 26 mil toneladas de resíduos das ruas, contando com 200 veículos destruídos. Chegamos aqui na terça-feira com um cenário de guerra e destruição e não estamos medindo esforços para que a cidade possa voltar à vida normal o mais breve possível", destacou o Secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos.



Força-tarefa



Uma equipe da Cedae também atuou durante a madrugada e fortaleceu as ações. Toda limpeza da Rua Coronel Veiga foi executada por sete caminhões, três retroescadeiras e um caminhão pipa. A força-tarefa mobilizada pelo governo do Rio conta ainda com a participação das secretarias das Cidades, Ambiente, Agricultura, além da Cehab e Águas do Rio.



Durante o dia, os maquinários continuam em operação no Alto da Serra, no Centro Histórico, na Curva do S, na Rua do Túnel, Fragoso, Castelanea, Rua Teresa, Morin de Baixo, Morin de Cima, Estrada da Saudade, Correias e Bingen.