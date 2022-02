Morador filmou momento em que ruas ficam alagadas em Nova Friburgo - Reprodução / Redes Sociais

Morador filmou momento em que ruas ficam alagadas em Nova FriburgoReprodução / Redes Sociais

Publicado 22/02/2022 17:38 | Atualizado 22/02/2022 19:07

Rio - Uma forte chuva voltou a atingir a cidade de Nova Friburgo, Região Serrana do Rio, na tarde desta terça-feira (22). Em um vídeo enviado ao DIA, é possível ver ruas alagadas com carros tentando sair do local. Um homem que aparece narrando a situação diz que na casa onde ele está parece ter um rio: "Olha aqui do lado como está, parece um rio. Olha a pista, que perigo".

Nas redes sociais, alguns moradores demonstraram medo com a força da água. "Chove muito em Nova Friburgo, agora. Em Duas Pedras, na altura do Hospital São Lucas, está alagado. A sirene da Granja Spinelli foi acionada", disse um rapaz.

"Chovendo muito em Nova Friburgo nesse exato momento", disse uma mulher. "Eu amo nova Friburgo, mas essa chuva tá me dando medo. Pretendo um dia sair daqui e morar em outra cidadezinha", afirmou outra.

Na segunda-feira (21), sirenes foram tocadas na cidade após a chuva ter provocado diversos deslizamentos . Devido a previsão de continuidade das chuvas, a orientação foi para que os moradores de áreas de riscos procurem pontos de apoio.

Há relatos também sobre a cidade vizinha Teresópolis: "Temporal em Teresópolis!", disse um perfil no Twitter chamado "Previsão do Tempo RJ". "Chove em Teresópolis. Nuvens pesadas", relatou outro.