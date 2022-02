Alagamento nas ruas próximas a Praça Getúlio Vargas, no centro de Nova Friburgo - Reprodução Internet

Alagamento nas ruas próximas a Praça Getúlio Vargas, no centro de Nova FriburgoReprodução Internet

Publicado 21/02/2022 20:08

A chuva forte que caiu em Nova Friburgo na tarde desta segunda-feira (21/02) provocou deslizamentos e alagamentos em alguns pontos da cidade. Segundo a Defesa Civil, com risco geológico muito alto e risco hidrológico alto, as sirenes do sistema de alerta de risco dos bairros Catarcione e Cordoeira foram acionadas no fim desta tarde, como medida de prevenção.

Devido a previsão de continuidade das chuvas, a orientação é para que os moradores de áreas de riscos dos dois bairros que estão sob alerta procurem os pontos e apoio. Segundo a Defesa Civil, a previsão para as próximas horas é de chuva moderada a ocasionalmente forte, estando o município em Estágio de Atenção.

Em poucos minutos de chuva, as ruas do centro ficaram alagadas. No bairro Catarcione houve três deslizamentos de barreira, o principal deles na Rua Manoel Alexandre de Moura, que faz a ligação ao bairro Varginha. No Centro também houve a queda de uma barreira na Rua Mac Niven. Já no Parque Dom João VI, a Defesa Civil foi acionada para duas ocorrências de ameaça de queda de barreira.

Em casa de emergência a Defesa Civil de Nova Friburgo deve ser acionada pelo número 199.