Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação/ PMNF

Publicado 19/02/2022 18:50

Nova Friburgo realiza nas próximas quarta e quinta-feira, 23 e 24, uma campanha de vacinação contra a Covid-19 para o público infantil. A vacina será aplica em todas as crianças acima de 5 anos.

Com a CoronaVac será imunizada a faixa etária de 6 a 11 anos, com comorbidade ou deficiência, e com a Pfizer pediátrica todas as crianças acima de cinco anos, conforme a recomendação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Ainda na próxima semana, na terça-feira, 22, o município continua a quarta aplicação de reforço para os imunossuprimidos, com quatro meses após a aplicação da terceira dose, e também do reforço com a terceira aplicação para adolescentes, gestantes e puérperas, que são considerados imunossuprimidos.



Além disso, a população em geral também poderá receber a dose. Na terça e quarta-feira, 22 e 23, também será oferecida repescagem da segunda e primeira dose.