Prefeitura de Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 18/02/2022 14:56 | Atualizado 18/02/2022 15:01

Apesar de ter adiado os festejos de Carnaval para o mês de maio, a Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (17/02) o decreto que torna ponto facultativo na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, véspera do feriado de Carnaval, que este ano cai no dia 1º de março.

Com o decreto, as repartições públicas municipais encerram o expediente na sexta-feira (25/02) e retornam somente na Quarta-Feira de Cinzas, 2 de março. Com exceção dos serviços essenciais, como Hospital Municipal Raul Sertã, UPA, Maternidade, Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu) e Guarda Civil Municipal, que funcionarão normalmente.