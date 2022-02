O temporal que atingiu Petrópolis nesta terça-feira (15/02) deixou um rastro de destruição em vários bairros da cidade. Até o momento, foram confirmadas mais de 30 mortes e ainda não há conhecimento do número de pessoas desaparecidas. Ciente da tragédia e das necessidades da população, o 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Nova Friburgo iniciou uma campanha para receber doações em sua sede, que fica na Voluntários da Pátria, 474, no bairro Vila Nova.

O Batalhão Tiradentes também informou que enviou um efetivo para apoiar o 26º BPM, que atuará em conjunto com a tropa de todo o Estado que se deslocou para Petrópolis.

Sobre a campanha, as doações podem ser entregues na sede do 11º BPM. Serão aceitos apenas alimentos não perecíveis, roupas de cama, água e produtos de higiene pessoal,via PIX. Caso as pessoas interessadas em doar não possam levar os materiais devido a quantidade, será possível agendar a retirada por meio de mensagens nas redes sociais oficiais do batalhão no Facebook e no Instagram